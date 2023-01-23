『ウエストポーチ ウエストバッグ ヒップバッグ 本革 ベルトポーチ メンズ ウエストバック ヒップバック ハンドメイド レザー ウォレットホル【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 21時 33分に出品され03月08日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウエストポーチ ウエストバッグ ヒップバッグ 本革 ベルトポーチ メンズ ウエストバック ヒップバック ハンドメイド レザー ウォレットホル
【商品説明】
・ハンドメイド品になっておりますので、革本来のキズや製作時の汚れ等が若干ある場合がございます。予めご了承ください。
・ファスナー：ＹＫＫ社製
・モニターにより色具合は多少異なりますが、商品装着画像が一番近い色味になります。また制作時期により、革の色味が若干異なります。
・仕様変更や製作時期により、細部が若干画像と異なる場合がありますのでご了承ください。デザイン、構造的に大きく異なる場合はご案内致します。お気になられる方は必ず事前にご確認ください。
・表/ベルト：カーフレザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8497円
539 入札履歴
終了
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