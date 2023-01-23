ウエストポーチ ウエストバッグ ヒップバッグ 本革 ベルトポーチ メンズ ウエストバック ヒップバック ハンドメイド レザー ウォレットホル【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ウエストポーチ ウエストバッグ ヒップバッグ 本革 ベルトポーチ メンズ ウエストバック ヒップバック ハンドメイド レザー ウォレットホル



【商品説明】

・ハンドメイド品になっておりますので、革本来のキズや製作時の汚れ等が若干ある場合がございます。予めご了承ください。

・ファスナー：ＹＫＫ社製

・モニターにより色具合は多少異なりますが、商品装着画像が一番近い色味になります。また制作時期により、革の色味が若干異なります。

・仕様変更や製作時期により、細部が若干画像と異なる場合がありますのでご了承ください。デザイン、構造的に大きく異なる場合はご案内致します。お気になられる方は必ず事前にご確認ください。

・表/ベルト：カーフレザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。