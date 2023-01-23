『シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ブラック）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー AN-SS2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 21時 13分に出品され05月12日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 付属品:Bluetooth送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、オーディオケーブル(3極φ3.5mm)

寸法(幅×奥行き×厚さ) 184×185×18mm(本体)/60×60×22mm(送信機)

通信方式 Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)

到達距離 直線見通し約10m

質量 約88g(本体)/約40g(送信機)

音楽再生時間 約16時間

※周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。