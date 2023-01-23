『コウデン 電気毛布 ひざ掛け 140×82cm ブラウン チェック柄 かわいい おしゃれ ダニ退治 洗える 省エネ スライド温度調節 CWN【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 05分に出品され03月17日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コウデン 電気毛布 ひざ掛け 140×82cm ブラウン チェック柄 かわいい おしゃれ ダニ退治 洗える 省エネ スライド温度調節 CWN



【商品説明】

・本体サイズ:幅140×奥行80×高さ4cm

・本体重量(kg):0.9

・材質:アクリル30%・ポリエステル70%

・消費電力:55W (50/60Hz)

・電源:AC100V (50/60Hz)



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。