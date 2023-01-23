TOBAU コットテント テント ポータブル 防水 UPF50 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ ソロキャンプ 一人用テント 虫 蚊【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

TOBAU コットテント テント ポータブル 防水 UPF50 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ ソロキャンプ 一人用テント 虫 蚊



【商品説明】

・【商品内容】テント本体×1/レインフライ×1/フレーム×2/ロープ(自在フック付き)×4/ペグ×8/フレーム用収納袋×1/ロープ・ペグ用収納袋×1/専用キャリーバッグ×1/日本語説明書付き【サイズ】最大サイズ:(約)195*70*125cm/収納時サイズ



【サイズ】

高さ : 15.30 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 2.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

サイズ/色の選択が有る場合、

お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。

※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。