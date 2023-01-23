『TOBAU コットテント テント ポータブル 防水 UPF50 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ ソロキャンプ 一人用テント 虫 蚊【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 05時 42分に出品され04月02日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOBAU コットテント テント ポータブル 防水 UPF50 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ ソロキャンプ 一人用テント 虫 蚊
【商品説明】
・【商品内容】テント本体×1/レインフライ×1/フレーム×2/ロープ(自在フック付き)×4/ペグ×8/フレーム用収納袋×1/ロープ・ペグ用収納袋×1/専用キャリーバッグ×1/日本語説明書付き【サイズ】最大サイズ:(約)195*70*125cm/収納時サイズ
【サイズ】
高さ : 15.30 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 2.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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コールマン(Coleman) シェード スクリーンIGシェード+
¥ 8421
テント ワンタッチ 3-4人用 Evajoy 数秒設営 耐水圧3000mm 防水撥水加工 通気性 紫外線防止 防虫通気メッシュ付き 前後ダブ
¥ 8421
コールマン(Coleman) シェード インスタントバイザーシェード? Ｍ オリーブ
¥ 8421
落札価格8497円
758 入札履歴
終了
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