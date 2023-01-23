『アデクス 腕時計 クォーツ 2043B-02 正規輸入品 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 08分に出品され03月26日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,496円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アデクス 腕時計 クォーツ 2043B-02 正規輸入品 ブラック



【商品説明】

・対象:メンズ

・日常生活用防水:3BAR



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 6.20 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ アデクス

腕時計

クォーツ

2043B-02

正規輸入品

ブラック