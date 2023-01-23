『ミキハウス ホットビスケッツ キャリーケープ 75-6006-455 (ONE SIZE， グレー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 10時 37分に出品され03月21日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,496円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミキハウス ホットビスケッツ キャリーケープ 75-6006-455 (ONE SIZE， グレー)



【商品説明】

・マルチに使える便利アイテムです。ベビーカーでのお出かけに、ひざ掛けとして。

・冬のシーズン、赤ちゃんとのお出かけに欠かせないキャリーケープ。

・抱っこひも（ベビーキャリー）でのお出かけに、羽織として。



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 40.30 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ ミキハウス

ホットビスケッツ

キャリーケープ

75-6006-455

(ONE

SIZE，

グレー)