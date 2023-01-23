『Lowe alpine(ロウアルパイン) Adventurer Hipbag L.Olive 21S-LA-02【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 23時 34分に出品され04月16日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,496円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lowe alpine(ロウアルパイン) Adventurer Hipbag L.Olive 21S-LA-02
【商品説明】
・AdventurerHipBagはフロントポケットにマチがついているので、見た以上の収納性があるヒップバッグ。携帯電話、財布、サングラス、タンブラーなどが入るちょうどいいおおきさのヒップバッグです。生地はタフで撥水性の高いCORDURAナイロンを使用し、さらに裏面には疎水性のあるポリカーボネートコーティングを施すことにより裏面コーティングの加水分解を防ぎます。
・サイズ / 46×15×10cm
・素材 / 420デニール USCODURAナイロンポリカーボネートコーティング
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8496円
667 入札履歴
終了
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