『EASTBOY リュック リュックサック 大容量 29L メンズ レディース りゅっくさっく バックパック backpack メッシュ 通学【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 15時 31分に出品され04月01日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,496円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EASTBOY リュック リュックサック 大容量 29L メンズ レディース りゅっくさっく バックパック backpack メッシュ 通学



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。