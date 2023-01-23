『3.5ミリメートルヘッドホンプラグ3/4極ステレオ男性ゴールドメッキオーディオアダプタ3.5ハイファイスピーカーイヤホンジャックauxはんだ電線コネク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 56分に出品され04月06日 23時 56分に終了予定です。即決価格は8,496円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
弊社海外倉庫から商品を取り寄せ、日本にある弊社から発送となるためお時間がかかります。
1.name:
オーディオジャックアダプター，イヤホンはんだ付け，3.5mm，3/4極
2.プラグ直径: 3.5mm
3.ワイヤー穴径: 4.2mm
4.材料: 金プリーツ銅
5.type: スプライスアダプター
6.ステレオ: 3/4ポール
7.suitable: 1-4ミリメートルヘッドホンコード
8.シェル素材: カーボンファイバー
9.接続方法: はんだ付け
10.アプリケーション: ヘッドフォン、プレーヤー、スピーカー、アンプなど。
注:
1.アイテムが必要なものであることをできるだけ確認してください。
2.手動測定のため、1?10mmの誤差を許容してください。
3.光と画面の違いにより、商品の色が写真と多少異なる場合があります。
イヤホン-2/10/30/70/100個3.5mm
ジャックプラグ
オーディオプラグとソケット (より多くの量、より安いものを選択)
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落札価格8496円
191 入札履歴
終了
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