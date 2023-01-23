『sac taske 平均台 バランスストーン 体幹 バランスゲーム 室内遊び 屋内 子供 幼児 遊具 (パステルカラー)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 29分に出品され04月01日 10時 29分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
sac taske 平均台 バランスストーン 体幹 バランスゲーム 室内遊び 屋内 子供 幼児 遊具 (パステルカラー)
【商品説明】
・サイズ：約14×51cm（1ピース）、直径約130cm（連結時） 素材：PP、PE 個数：各色4個、計8個 カラー：グリーン、ライトグリーン 対象年齢：6歳以上 ※モニターの環境により、色の見え方に若干差が生じる場合がございます
・室内遊びの新定番：このバランスストーンは、遊びながら自然にバランス感覚などの運動能力を高めることができる円形の平均台です。このバランス遊具は、ご家庭での遊びを兼ねたトレーニングにはもちろん、幼稚園、保育園、児童館、学童保育、小学校、幼児体育教室などにもおすすめです。
・床をしっかり捉えるグリップ力：床に触れる部分には滑り止め加工が施されているので、フローリング、畳、カーペット、コンクリ
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 48.50 cm
重量 : 2.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ポケモンGO 2022年版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia Plus Pocket auto catch
¥ 8495
ポケモンGO 2022年版 限定版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia Plus Pocket auto c
¥ 8495
TRYKE ポケットオートキャッチ Reviver Dia ポケモンGO 適合 レザーケースセット 充電ケーブル 2本入 Brook Poc
¥ 8495
タカラトミー(TAKARA TOMY) ジェンガ
¥ 8495
MRG すべり台 折りたたみ 屋内 室内用 耐荷重50kg 選べる6色 スライダー 幼児 滑り台 子ども 遊具 おもちゃ プレゼント ギフト
¥ 8494
Checkey チェッキー 落書き風キャンバステント W120cm×D120cm×H150cm TE-1201
¥ 8493
Newkingz 平均台 室内 子供 バランスストーン バランス 体幹 トレーニング スポーツ けんけんぱリング 28cm (平均台スター8
¥ 8493
カプセルプラレール 幸せを運ぶ黄色い列車編 全17種 (鉄橋色違いVer.入り）［フルコンプ］ガチャガチャ カプセルトイ 923形ドクターイ
¥ 8493
カプセルプラレール きかんしゃトーマスとなかまたち チャオ とんでうたってディスカバリー編 全１８種(まがレール色違いVer.入り） ガチャ
¥ 8493
カプセルプラレール いっしょにあそぼうつながるターミナル編 ［全13種セット(フルコンプ)］
¥ 8493
ターゲット ジェダイト 鈴木未来モデル バレル
¥ 8492
アイロン台 S 折りたたみ ストライプ おしゃれ 幅80 奥行38 高さ22/40cm 日用品 雑貨 家事用品
¥ 8491
美少女戦士 セーラームーン × TeNQ 企画展 〜宇宙への招待〜 ポーチ A5 サイズ E2027
¥ 8491
セーラームーン クラシックコンサート2018 会場限定 ボールペン 2本セット 白 ピンク ルナ J5
¥ 8491
美少女戦士セーラームーン 美少女戦士セーラームーン展 ICカードケース IC Card Case スライド式 三越伊勢丹・・・
¥ 8491
美少女戦士セーラームーン セーラームーンストア ストアオリジナルギャザートート（ナチュラル） タリスマン 2200
¥ 8491
美少女戦士セーラームーン セーラームーンストア セーラームーンストア限定 ハンカチ 変身ブローチ 1000
¥ 8491
セーラームーンストア オリジナル コスチュームキューピー キーチャーム 1個 スーパーセーラームーン
¥ 8491
落札価格8495円
392 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！