『sac taske 平均台 バランスストーン 体幹 バランスゲーム 室内遊び 屋内 子供 幼児 遊具 (パステルカラー)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 29分に出品され04月01日 10時 29分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

sac taske 平均台 バランスストーン 体幹 バランスゲーム 室内遊び 屋内 子供 幼児 遊具 (パステルカラー)



【商品説明】

・サイズ：約14×51cm（1ピース）、直径約130cm（連結時） 素材：PP、PE 個数：各色4個、計8個 カラー：グリーン、ライトグリーン 対象年齢：6歳以上 ※モニターの環境により、色の見え方に若干差が生じる場合がございます

・室内遊びの新定番：このバランスストーンは、遊びながら自然にバランス感覚などの運動能力を高めることができる円形の平均台です。このバランス遊具は、ご家庭での遊びを兼ねたトレーニングにはもちろん、幼稚園、保育園、児童館、学童保育、小学校、幼児体育教室などにもおすすめです。

・床をしっかり捉えるグリップ力：床に触れる部分には滑り止め加工が施されているので、フローリング、畳、カーペット、コンクリ



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 48.50 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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