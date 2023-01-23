『ソニー ワイヤレスイヤホン SBH24 : カナル型 Bluetooth対応リモコン・マイク付き 2017年モデル ホワイト SBH24 W【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 32分に出品され04月22日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスイヤホン SBH24 : カナル型 Bluetooth対応リモコン・マイク付き 2017年モデル ホワイト SBH24 W



【商品説明】

・「音楽、通話、GoogleやSiriも、ワイヤレスで快適に」 Bluetooth標準規格 Ver.4.2に準拠。スマートフォンとワイヤレスで接続し、自由に音楽を楽しめます。本体に搭載されたマイクによって、ハンズフリーでの通話も可能。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleやSiriの音声検索も利用できます。

・コンパクトな本体部にはストラップホール付きのクリップが配されています。上着やかばんに取り付けたり、ネックストラップで首から下げたりと、好きなスタイルで身に着けることができて便利です。また、クリップはプレミアム感のあるステンレス素材 を採用しているため、クリップが



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。