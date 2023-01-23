『犬食器 竹製 ペット食器台 ボウルスタンド フードボウル 中型犬 大型犬 犬食台 頸椎保護 スタンド付きボウル 800ml 陶器ボウル 滑り【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 02分に出品され03月27日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

犬食器 竹製 ペット食器台 ボウルスタンド フードボウル 中型犬 大型犬 犬食台 頸椎保護 スタンド付きボウル 800ml 陶器ボウル 滑り



【商品説明】

・【取り外し可能、お手入れも簡単】ボウルとスタンドに分けられ、取り外し可能でお手入れも簡単になり、食器の衛生を保つことができます。細菌の繁殖を防ぎ、ペットの健康を守るため、食器は定期的に洗ってください。

・【抜群の安定性】囲まれた丈夫なベースにより、重量があり食事の際にボウルが動かず、倒れにくく、大容量なのでフードが落ちにくいセラミックボウルです。

・【高さアップのベース、健康的な食事】高さがCMに達したベースにより、犬や猫は食事の際に適切な角度を保つことができ、背骨を保護し、嘔吐や酸の逆流を防ぎ、ペットの健康を守ります。

・【高品質の素材】ボウルスタンドは高品質の天然木材を採用し、無臭、カビがつきにくく、食品用ボーンチャイナセラミックボウルも、抜群の耐熱性



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。