『犬食器 竹製 ペット食器台 ボウルスタンド フードボウル 中型犬 大型犬 犬食台 頸椎保護 スタンド付きボウル 800ml 陶器ボウル 滑り【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 02分に出品され03月27日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
犬食器 竹製 ペット食器台 ボウルスタンド フードボウル 中型犬 大型犬 犬食台 頸椎保護 スタンド付きボウル 800ml 陶器ボウル 滑り
【商品説明】
・【取り外し可能、お手入れも簡単】ボウルとスタンドに分けられ、取り外し可能でお手入れも簡単になり、食器の衛生を保つことができます。細菌の繁殖を防ぎ、ペットの健康を守るため、食器は定期的に洗ってください。
・【抜群の安定性】囲まれた丈夫なベースにより、重量があり食事の際にボウルが動かず、倒れにくく、大容量なのでフードが落ちにくいセラミックボウルです。
・【高さアップのベース、健康的な食事】高さがCMに達したベースにより、犬や猫は食事の際に適切な角度を保つことができ、背骨を保護し、嘔吐や酸の逆流を防ぎ、ペットの健康を守ります。
・【高品質の素材】ボウルスタンドは高品質の天然木材を採用し、無臭、カビがつきにくく、食品用ボーンチャイナセラミックボウルも、抜群の耐熱性
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8495円
561 入札履歴
終了
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