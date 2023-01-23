『家具 KKTONER バー丸テーブル カウンターテーブル カフェテーブル 2人用 ダイニングテーブル 机 幅60cm ブラック 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 08分に出品され03月25日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダイニングチェア
【商品名】
KKTONER バー丸テーブル カウンターテーブル カフェテーブル 2人用 ダイニングテーブル 机 幅60cm ブラック （黒）
【商品説明】
・【サイズ】直径：60cm 台座径：42cm 高さ：72.9cm
・【多機能】おしゃれな円形テーブル：シンプルで、家、事務所、バー、クラブなどに適用されます。
・【床保護】底のプラスチックリングは床を痛めるのを防止できます。
・【材質】厚さ2cmのPDF板と丈夫な鋼構造でできて、安定して、耐久性があり、防水で、お手入れも簡単です。
・【組み立てが簡単】2分で組み立てられます。
【サイズ】
高さ : 15.24 cm
横幅 : 63.50 cm
奥行 : 63.50 cm
重量 : 7.69 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8495円
21 入札履歴
終了
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