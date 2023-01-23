『（正規品）キャプテンスタッグ グランドローベンチ（オリーブ） CAPTAIN STAG キャンプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 20時 01分に出品され05月02日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：キャプテンスタッグ / CAPTAIN STAG
商品名：グランドローベンチ（オリーブ）
メーカー品番：UC-1854
JANコード：4560464287370
オリーブ
構造部材：アルミニウム合金（表面加工：アルマイト）、張り材：ポリエステル、ひじ掛け部：天然木
製品サイズ（約）幅1025×奥行560×高さ560mm収納サイズ（約）1025×480×厚さ85mm
約：3.6kg
耐荷重：140kg（片側：70kg）原産国：中国
座面が低いので空間が広く感じられる。丈夫で軽量なロースタイルベンチ。折りたたみ防止用のロック機能付き。
※製品改良のため外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※画像はイメージです。
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落札価格8495円
544 入札履歴
終了
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