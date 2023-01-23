『ウォーカースクエアバックパック(ヘリンボーン)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 42分に出品され04月01日 06時 42分に終了予定です。即決価格は8,494円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウォーカースクエアバックパック(ヘリンボーン)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ:50 cmX ヨコ:30 cmX マチ:20 cm
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 53.40 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8494円
27 入札履歴
終了
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