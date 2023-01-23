『ファルコン 少年軟式キャッチャーミットLH(右投げ) CM-4041 ブラック M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 05時 03分に出品され03月15日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,494円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファルコン 少年軟式キャッチャーミットLH(右投げ) CM-4041 ブラック M



【商品説明】

・材質:捕球面(天然皮革)背面(デュラファイバー)



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。