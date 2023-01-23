『『パイオニア ミニスピーカーシステム』 (Olasonic 技術協力)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 58分に出品され04月12日 08時 58分に終了予定です。即決価格は8,493円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Wii Uにつなぐだけで大迫力&高品質のサウンドを実現

Nintendo Switchでもステレオミニプラグ(3.5mmオス-3.5mmオスケーブル)を使用すれば利用可能

デジタルテレビの音声遅延が改善され「カラオケJOYSOUND for Wii U」「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」をより快適に楽しめる

低音域の再生に効果のあるパッシブラジエター方式を採用

シンプルでどこにでもなじみやすいデザイン。コンパクトなシステムで、お子様でも簡単に準備や片づけができる

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