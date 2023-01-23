『JVC HA-XC10BT Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 14時 12分に出品され05月04日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,493円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-XC10BT Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 ブラック
【商品説明】
・XXのイメージカラーである「ブラック&レッド」に、よりPOPなストリートファッションにマッチするターコイズブルー、グレー、ピンク、レッドを加え、5色のカラフルラインを新たにラインナップ。
・ドライバーユニットの性能をフルに引き出す、当社独自のエクストリームディープバスポートを採用。迫力の重低 音サウンドを実現します。
・ナチュラルに低音を増強するバスブーストモード(オン・オフ切り替え可能)を搭載。リモコンに独立したBASSボタンを配置し簡単に切り換え可能。好みに合わせて、より迫力のある重低音サウンドが楽しめます。
・ハウジングにマグネットを内蔵し、ネックレスのように首に掛けることが可能。耳から外した
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8493円
384 入札履歴
終了
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