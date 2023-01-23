『ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック スクエアリュック 大容量 PCリュック 通勤リュック 通学 通勤 出張 2w【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 00時 44分に出品され03月10日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,493円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック スクエアリュック 大容量 PCリュック 通勤リュック 通学 通勤 出張 2w



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.90 cm

横幅 : 38.60 cm

奥行 : 53.10 cm

重量 : 1.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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