『Mango Steam ソフトぬいぐるみ かわいい カワイイ 寿司ぬいぐるみ/ぬいぐるみ/枕/おもちゃ (L 10インチ、タコ 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 17時 01分に出品され03月30日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: Mango Steam ソフトぬいぐるみ かわいい カワイイ 寿司ぬいぐるみ/ぬいぐるみ/枕/おもちゃ (L - 10インチ、タコ) Mango Steam Soft Stuffed Cute Kawaii Sushi Plush/Stuffed Animal/Pillow/Toy (Large - 10 inches， Octopus)

ブランド: Mango Steam

商品サイズ: Large (10 inches)

高さ: 29cm

横幅: 25cm

奥行: 22cm

重量: 363g

商品番号: 859329007050

色: Octopus

素材: Polyester