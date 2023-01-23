『ミニLCDディスプレイポータブルシェーバー Mini Shaver，Electric Razor for Men with LCD 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 00時 28分に出品され03月07日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: ミニLCDディスプレイポータブルシェーバー Mini Shaver，Electric Razor for Men with LCD Display，Portable Pocket Size Beard Trimmer，Cordless Rechargeable Rotary Shavers，USB Wet and Dry Beard Grooming Kit Suitable for Home and Travel，Gift for Men

ブランド: LILNAOFW

高さ: 11cm

横幅: 8cm

奥行: 6cm

重量: 118g

商品番号: MS001

色: Silver