『ノルコーポレーション バスボール 学研の図鑑ライブ 昆虫 まとめ買い 20個セット マスコット入り 香り付き GKN-2-01【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 10時 04分に出品され03月19日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
浴用入浴剤
【商品名】
ノルコーポレーション バスボール 学研の図鑑ライブ 昆虫 まとめ買い 20個セット マスコット入り 香り付き GKN-2-01
【商品説明】
・マスコットの種類：6種類 (カブトムシ、オオクワガタ、トノサマバッタ、キアゲハ、ナナホシテントウ、ゲンゴロウ)
・付属：ミニ図鑑
・内容量：90g
・注意事項：本品の外袋にはパッケージの膨張を防ぐために小さな穴を開けています。未開封の状態でも保存状態によって発砲が弱まる場合がありますが、仕様には問題ございません。
・香り：空の香り
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 2.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8492円
290 入札履歴
終了
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