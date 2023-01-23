タブレット PC 本体 Android13 10インチ 12+256GB FullHD wi-fiタブレッ おすすめ 安い 5G 通話対応 在宅勤務 ネット授業 GPS Bluetooth 電話 コスパ【お歳暮】

商品情報

10.1インチ Wi-fiモデル タブレット

最新Android13搭載タブレット

超軽量で薄く使い勝手が良く、仕事・勉強・出張など、持ち運びにも最適です。



OS：Android 13

製品サイズ ：242mm*152mm*0.69mm

液晶サイズ：10.1 インチ

解像度：1920*1200 (WUXGA)

CPU：MTK6797

：フロント(24MP) リア(48MP)

RAM/ROM容量：RAM 8GB/ROM 128GB

(microSDカード別売、128GBが追加可）

無線：IEEE 802.11 ac/a/b/g/n

2.4GHz/5GHz

GPS：衛星 GPS対応

SIMサイズ：Mini-SIM

言語：日本語含めマルチ言語



商品特徴

Wi-Fi、Bluetooth、GPS、通話等の多機能付き安価SIMフリータブレットです。

プレゼント/お祝い/ギフト/贈り物/誕生日/オンライン授業/在宅勤務/テレワーク



動画鑑賞や学習ツール、電子書籍閲覧用に最適です

進学祝い/就職祝い/入学祝い/卒業祝い/プレゼント/お祝い/ギフ