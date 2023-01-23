『タブレット PC 本体 Android13 10インチ 12+256GB FullHD wi-fiタブレッ おすすめ 安い 5G 通話対応 在宅勤務 ネット授業 GPS Bluetooth 電話 コスパ【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 10時 37分に出品され04月04日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
10.1インチ Wi-fiモデル タブレット
最新Android13搭載タブレット
超軽量で薄く使い勝手が良く、仕事・勉強・出張など、持ち運びにも最適です。
OS：Android 13
製品サイズ ：242mm*152mm*0.69mm
液晶サイズ：10.1 インチ
解像度：1920*1200 (WUXGA)
CPU：MTK6797
：フロント(24MP) リア(48MP)
RAM/ROM容量：RAM 8GB/ROM 128GB
(microSDカード別売、128GBが追加可）
無線：IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
2.4GHz/5GHz
GPS：衛星 GPS対応
SIMサイズ：Mini-SIM
言語：日本語含めマルチ言語
商品特徴
Wi-Fi、Bluetooth、GPS、通話等の多機能付き安価SIMフリータブレットです。
プレゼント/お祝い/ギフト/贈り物/誕生日/オンライン授業/在宅勤務/テレワーク
動画鑑賞や学習ツール、電子書籍閲覧用に最適です
進学祝い/就職祝い/入学祝い/卒業祝い/プレゼント/お祝い/ギフ
タブレット 本体 PC Android13.0 12+256GB 10インチ おすすめ 安い wi-fiタブレット 5G 通話対応 在宅勤務 ネット授業 GPS Bluetooth コスパ 大人気
¥ 8492
バイク リアボックス バイクボックス 大容量 45L アルミ製品 ケース 原付スクーター 取り付けベース 革の内張り 簡単脱着 持ち運び便利 全車種対応
¥ 8492
ウォールアート 壁掛け 壁飾り 花瓶 アートパネル おしゃれ モダン アート 模様替え
¥ 8492
【敬老の日】 マッサージ器 エアーマッサージャー フットマッサージャー ふくらはぎ オートタイマー 温感2階段 6つモード 二重圧力 血行促進 疲労回復 足痩せ
¥ 8492
水切りラック シンク上ラック 食器棚 食器乾燥ラック シンク上 食器水切り 食器棚付き 調整可能 台所用品ホルダ 水切りかご 食器収納 皿乾燥水切り棚 75~105CM
¥ 8492
マフラーカッター カーボン ステンレス製 ストレート W型 2本出し パイプマフラー 後付け 自動車 運動風 高級感 テールスロート 入口内径60mm 取付簡単 送料無料
¥ 8492
タブレット 10インチ Android12 PC 本体 12+256GB Wi-Fiモデル おすすめ 安い GPS Bluetooth 通話対応 液晶 GMS認証 軽量 在宅勤務 simフリー ネット授業
¥ 8492
バイク用 ドライブレコーダー 200万画素 1080P HD Gセンサー GPS対応 前後同時録画 140°広角 防水カメラ HUD画面 指紋防止 ループ録画 リモコン付き
¥ 8492
[2023新モデル]ベビーベッド 添い寝 ミニ 持ち運び 折りたたみ SGS認証済 三年保証 新生児 0ヶ 月~24ヶ月 ゆりかご 蚊帳 付き
¥ 8491
[2023新モデル]ベビーベッド 添い寝 ミニ 持ち運び 折りたたみ SGS認証済 三年保証 新生児 0ヶ 月~24ヶ月 ゆりかご 蚊帳 付き
¥ 8491
スーツケース 二泊三日 機内持ち込み ハードタイプスーツケース 軽量 小型 双輪 キャリーケース キャリーバッグ 旅行かばん
¥ 8490
前開き スーツケース USBポート付き キャリーケース Sサイズ 機内持ち込み フロントオープン 3-5日用 泊まる 軽量設計 大容量 多収納ポケット sc178-20
¥ 8485
ポータブル電源 大容量 45000mAh/250Wh 蓄電池 家庭用 PD対応 60W入出力 純正弦波 AC300W QC3.0対応 液晶画面表示 LEDライト
¥ 8484
キャットケージ 大型 ペットケージ 折りたたみ 簡単組み立て 屋根付 収納ボックス付き 金属ワイヤー 頑丈 猫ハウス 2段 3段 室内飼い 保護 脱走防止 おしゃれ
¥ 8483
ブラケットライト 高級感 北欧 ウォールライト 洗面所 ウォールミラー LED 調節可 絵前照明 更衣室 化粧台 浴室 工事必要 壁掛けライト お手洗い
¥ 8483
スペシャルパーツ武川 アクセサリーバーエンド ステンレス製 汎用 (モンキー125 グロム スーパーカブ クロスカブ PCX 等) 06-01-017
¥ 8483
壁掛けライト アンティーク ウォールライト 玄関照明 ブラケットライト 壁掛け照明 インダストリアル 室内 照明 レトロ 壁付け 寝室 書斎
¥ 8482
チェーンソー 電動 充電式 軽量 高枝切りバサミ のこぎり コードレス 180-230cm 伸縮可能 長さ調節 充電式ポールチェーンソー マキタ バッテリー互換 枝切ばさみ
¥ 8481
落札価格8492円
716 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！