『バックパック 本革 ビジネスリュック メンズ 大容量 通勤鞄 PC収納 リュック ファション かっこいい ワニ柄 リュックサック 男女兼用 通勤通学 お洒落【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 11時 15分に出品され03月23日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ワニ柄、ブラック

重量：約1.4kg

サイズ:約横30cm×マチ10.5cm×縦39cm

※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。

素材感：

1.素材：牛革

2.内装：耐久性の布地

3.ハンドル：本革製；ショルダーリュック：本革と布地のコンビ、金属の長さ調節バックル

※撮影時の光のあたり方や、モニターの発色の具合などによって実際のものと色が若干異なる場合ございます。何卒、予めご理解の上にお選び下さい。

構成：

1，メイン収納室*1（15インチiPad、A4ファイル、折り畳み傘など収納可能）、内部ファスナーポケット*1（携帯、財布など収納可能）、小物ポケット*2（タバコ、鍵など収納可能）、ペン入れ*2

2，正面ファスナーポケット*1

3，背面に通気性よい素材採用、夏に優しいデザインです

カテゴリ ファッション

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