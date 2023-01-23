『サンエイ トランスポートバッグBOXタイプ80サイズ 14L 16 cm 0.7kg WS-TPBOX80 クロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 47分に出品され03月18日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンエイ トランスポートバッグBOXタイプ80サイズ 14L 16 cm 0.7kg WS-TPBOX80 クロ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ サンエイ

トランスポートバッグBOXタイプ80サイズ

14L

16

cm

0.7kg

WS-TPBOX80

クロ