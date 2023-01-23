『MOGAMI モガミ 2534 XLRマイクケーブル NEUTRIK 金メッキ (20m， 灰)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 18分に出品され04月02日 14時 18分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGAMI モガミ 2534 XLRマイクケーブル NEUTRIK 金メッキ (20m， 灰)
【商品説明】
・※画像はイメージです。外皮膜の色目は画像と異なります。
・ケーブル:MOGAMI2534
・コネクタ: NEUTRIK 金メッキ NC3MXX−B⇔NC3FCXX-B
・ハンダ:KR-19RMA
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8492円
493 入札履歴
終了
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