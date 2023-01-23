国産 ヨガ座布団 yoga クッション 瞑想 座禅 座布団 ハンドメイド おじゃみ (３３ｃｍ， 茶 ビロード)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

国産 ヨガ座布団 yoga クッション 瞑想 座禅 座布団 ハンドメイド おじゃみ (３３ｃｍ， 茶 ビロード)



【商品説明】

・ヨガスタジオ、お寺さんでも利用して頂けるしっかりしたものです。禅宗のお寺さんでご利用いただいております。

・座る時にお尻の下に入れれるので座布団代わり、姿勢を正すのにもお使いください。

・普段使いにヨガに、瞑想にストレッチにと幅広くお使い頂けます。

・腰痛のための補助クッションとしてお尻の下に入れてもご利用頂けます。

・配送無料でお送りします。安心の日



【サイズ】

高さ : 18.90 cm

横幅 : 33.10 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。

※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。



セラーコード：X01N7FWB69