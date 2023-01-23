『国産 ヨガ座布団 yoga クッション 瞑想 座禅 座布団 ハンドメイド おじゃみ (３３ｃｍ， 茶 ビロード)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 24分に出品され03月23日 12時 24分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国産 ヨガ座布団 yoga クッション 瞑想 座禅 座布団 ハンドメイド おじゃみ (３３ｃｍ， 茶 ビロード)
【商品説明】
・ヨガスタジオ、お寺さんでも利用して頂けるしっかりしたものです。禅宗のお寺さんでご利用いただいております。
・座る時にお尻の下に入れれるので座布団代わり、姿勢を正すのにもお使いください。
・普段使いにヨガに、瞑想にストレッチにと幅広くお使い頂けます。
・腰痛のための補助クッションとしてお尻の下に入れてもご利用頂けます。
・配送無料でお送りします。安心の日
【サイズ】
高さ : 18.90 cm
横幅 : 33.10 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。
※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X01N7FWB69
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落札価格8492円
81 入札履歴
終了
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