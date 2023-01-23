『E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット [98497]]【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 15時 03分に出品され03月24日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴
遮光ケースの構造を変更
1〜9号車に増設された荷物置き場にあわせて、1〜8号車の一部の窓が塞がれた姿を再現
屋根上滑り止めをグレーの印刷で再現
U42編成の車番を印刷済み
増結セットに付属の転写シートで車番変更可能
本製品(1・6・7・10号車)と品番98498と品番98499を組み合わせて10両フル編成が再現可能
可動幌装備
可動式パンタグラフ装備
フック・U字型通電カプラー採用
E6系などと連結する側のE514の運転台側はTNカプラー装備
可動幌はU28編成以降で採用された
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¥ 8490
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¥ 8488
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¥ 8483
鉄道コレクション 鉄コレ 京成電鉄3300形更新車 旧塗装ファイヤーオレンジ 3328編成 6両セット ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定
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¥ 8482
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¥ 8482
落札価格8492円
62 入札履歴
終了
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