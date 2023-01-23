E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット [98497]]【お歳暮】

商品情報

特徴

遮光ケースの構造を変更

1〜9号車に増設された荷物置き場にあわせて、1〜8号車の一部の窓が塞がれた姿を再現

屋根上滑り止めをグレーの印刷で再現

U42編成の車番を印刷済み

増結セットに付属の転写シートで車番変更可能

本製品(1・6・7・10号車)と品番98498と品番98499を組み合わせて10両フル編成が再現可能

可動幌装備

可動式パンタグラフ装備

フック・U字型通電カプラー採用

E6系などと連結する側のE514の運転台側はTNカプラー装備

可動幌はU28編成以降で採用された