『ユニバーサルオーバーオール リュック UVO-057 ダークベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 56分に出品され03月11日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニバーサルオーバーオール リュック UVO-057 ダークベージュ



【商品説明】

・メイン素材: 合繊

・商品管理番号：uvo-uvo-057

・生産国：-

・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

・素材：ポリエステル 100%

・表地: 合繊



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ユニバーサルオーバーオール

リュック

UVO-057

ダークベージュ