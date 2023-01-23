『ユニバーサルオーバーオール リュック UVO-057 ダークベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 56分に出品され03月11日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユニバーサルオーバーオール リュック UVO-057 ダークベージュ
【商品説明】
・メイン素材: 合繊
・商品管理番号：uvo-uvo-057
・生産国：-
・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー
・素材：ポリエステル 100%
・表地: 合繊
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8492円
961 入札履歴
終了
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