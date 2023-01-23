『REC-MOUNT23ホルダー・アタッチメント(Aパーツ) A46 スマートフォン 用 SH23-A46【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 13時 01分に出品され03月11日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,492円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REC-MOUNT23ホルダー・アタッチメント(Aパーツ) A46 スマートフォン 用 SH23-A46
【商品説明】
・※付属ゴムラバー １枚約0.6mm ２枚で約1.2mm貼ることで寸法が変わります。
・取付に必要な物：6角レンチ、ネジロック剤、10mmスパナ
・商品説明文を必ずお読みください（この文面は詳細部分です)パソコンですと もっと見る をクリックしてください。
・材質：AL6061 付属品：ゴムラバー、脱脂剤、ボール
・装着可能サイズ 高さ(A) : 約119～178(mm) 幅(B) : 約63～90(mm) 厚み(C) : 約20(mm)
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 17.90 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8492円
582 入札履歴
終了
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