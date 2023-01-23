『ARENA アリーナ セイフリ-バックスパッツ（着やストラップ） FAR2576W-BKGN 水泳 スイミング 水着【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 15分に出品され03月22日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,491円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初級スイマーへ向けたＡＱＵＡ ＲＡＣＩＮＧシリーズ。柔らかく伸びのある生地がフィット感を実現。はっ水加工でシャープな水切れが特徴です。荒波のような激しい波をイメージしたグラフィックデザインです。レースに出場するスイマーにお勧めです。素材：ポリエステル・ポリウレタン
性別：ウィメンズ
原産国：日本又は中国
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落札価格8491円
301 入札履歴
終了
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