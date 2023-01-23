『iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 05分に出品され03月26日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,491円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル



【商品説明】

DC03PROはこれまでのDCシリーズとは異なり、 精密なCNC加工が施されたアルミニウム製ボディ の両面に強化ガラスパネルを装着した、『見た目 の美しさ』と『高耐久性』を兼ね揃えた新しいデ ザインを採用しています。

・DAC チップ?CS43131 x2

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・入力端子?USB Type-C 端子

・出力端子?3.5mm ステレオミニジャック

・本体サイズ?約 49.4 x 21 x 8 mm

・重さ: 10.5 g