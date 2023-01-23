『サムロード マザーズバッグ 上品 軽量 防水 ママバッグ 出産祝い 撥水ナイロン ベビーカーバッグ 2way 多機能 マザーズトートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 42分に出品され03月11日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,491円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サムロード マザーズバッグ 上品 軽量 防水 ママバッグ 出産祝い 撥水ナイロン ベビーカーバッグ 2way 多機能 マザーズトートバッグ
【商品説明】
・【多機能】取り外しが可能なショルダー紐も付属しますので、手提げ、肩掛け，斜め掛けバッグの３Wayで使えます。
・【急な雨にも慌てずに】艶のある上質撥水ナイロンを使用しているので、とても上品で高級感があります。マザーズバッグ 大容量
・【深めのポケットたくさん】ポケットが５つな上に、たくさん荷物が入り万能です。【保冷ポケット付き】マザーズバッグ/ママバッグ/トートバッグ 大容量/出産祝い/通勤バッグ レディース
・【片手で取り出す】中身もゴチャゴチャにならず留めれば広がらず見た目もスッキリ????お子様の飲み物やおやつなど、すぐに取り出したいものが入る優れもの。 マザーズバッグ 軽量
・【超大容
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 33.60 cm
奥行 : 46.40 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8491円
819 入札履歴
終了
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