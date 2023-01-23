『COOLM 24V 2.5A Power Supply AC DC 24V 2.5A Power Adapter AC/DC 6 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 52分に出品され03月15日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: COOLM 24V 2.5A Power Supply AC DC 24V 2.5A Power Adapter AC/DC 60W Transformers Cord 5.5 x 2.5mm DC Plug Jack Connector 2.4A Compatible with 24Volt 0-2.5 Amp / 0-2500mA
ブランド: COOLM
高さ: 18cm
横幅: 13cm
奥行: 5cm
重量: 408g
商品番号: YU2425
色: 24V 2.5A Power Supply
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落札価格8490円
47 入札履歴
終了
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