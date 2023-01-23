『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 50ｃｍ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 00時 13分に出品され04月13日 00時 13分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 50ｃｍ
【商品説明】
・Colors: Black/Red.
・Gender: Men and women.
・Materials Body: Stainless steel， nylon， Clasp: Aluminum， urethane.
・Size: 19.7 inches (50 cm).
・Technology: Metax.
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 12.50 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8490円
241 入札履歴
終了
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