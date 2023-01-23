『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 50ｃｍ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 00時 13分に出品され04月13日 00時 13分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 50ｃｍ



【商品説明】

・Colors: Black/Red.

・Gender: Men and women.

・Materials Body: Stainless steel， nylon， Clasp: Aluminum， urethane.

・Size: 19.7 inches (50 cm).

・Technology: Metax.



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。