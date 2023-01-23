『アイリスオーヤマ 光脱器 エピレタ 光美容器 15万発照射 全身 5段階調整 レディース メンズ 男女兼用 肌に優しい 全身ムダ毛処理 EP-0【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 19時 12分に出品され03月22日 19時 12分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1)15万発・ピンク EP-0115-P
・・Style:1)15万発
・商品サイズ(cm):幅約13.0ｘ奥行約8.0ｘ高さ約5.0
・重量本体:220g(br)アダプター:135g
・電源入力:AC100-240V、50/60Hz、0.5A
・消費電力:18W
・お手入れ用マイクロファイバークリーナー付属
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アイリスオーヤマ 光脱器 エピレタ 光美容器 15万発照射 全身 5段階調整 レディース メンズ 男女兼用 肌に優しい 全身ムダ毛処理 EP-0115
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落札価格8490円
428 入札履歴
終了
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