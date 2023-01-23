『アドテック 産業用/組込用 microSDカード ブリスターパッケージ microSDXC 128GB Class10 UHS-I U1 M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 13時 24分に出品され04月03日 13時 24分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドテック 産業用/組込用 microSDカード ブリスターパッケージ microSDXC 128GB Class10 UHS-I U1 M



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・産業用 microSDXCカード 128GB Class10 UHS-I U1 MLC ブリスターパッケージ EMX12GMBWGBECEZ



【サイズ】

高さ : 0.50 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 12.30 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。