『キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 23時 16分に出品され04月04日 23時 16分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[キャラバン] リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)
【商品説明】
・タテ55cmxヨコ55cmxマチ24cm
・ファスナーで横幅の調節可能(開けると11cm広がる)
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・収納可能サイズ: 41-50L
・外ポケット(タテ41cmxヨコ26cmxマチ15cm)取り外し可
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 210DNリップストップナイロン
・重量:970g
CMR-X0051J8160
【サイズ】
高さ : 7.79 cm
横幅 : 43.79 cm
奥行 : 51.79 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BKBL
¥ 8488
シールド18 (ブラック/レッド)
¥ 8488
ビジネスリュック バッグ メンズ 本革 牛革 PC収納 A4 レザー 防水 大容量 レディース バックパック 通学 リュックサック 旅行 トラブバッグ レザー
¥ 8488
リュック メンズ 本革 2way バックパック 革 リュックサック ビジネスリュック レザー 防水 大容量 A4対応 通勤 通学 1-2泊 出張 旅行 通気性 USBポート付き
¥ 8488
特別価格Music Print Girls School Backpack for Kids Boys Elementary School Bags Bookbags (Purple)好評販売中
¥ 8488
ファウデ リュック 子供向け プック14 Salsa/Red
¥ 8488
トレックパック (ブラック)
¥ 8486
アウトドアプロダクツ リュック 30L B4 OD-11142 バックパック スクールリュック スクールバッグ 通勤 通学 大容量 ブラック
¥ 8486
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black
¥ 8485
イーストボーイ リュックサック サイトシリーズ リュック 28L TPU加工 ブラック
¥ 8484
ランドセル リュック キッズ 通園バッグ バッグ 子供 男の子 女の子 かばん リュックサック 大容量 小学生 子供用 保育園 プレゼント 合成皮革 入園準備 ギフト
¥ 8484
ランドセル リュック キッズ 通園バッグ 入園式 子供 男の子 女の子 かばん リュックサック 入園準備 大容量 小学生 子供用 保育園 プレゼント 合成皮革 ギフト
¥ 8484
イーストボーイ スクエアリュック 28?40L EBA43 クロ
¥ 8484
リュックサック 女の子 小学生 子供 大容量 遠足 旅行 奏でるメロディー弾ける水玉リズム(ラベンダー) カラフルキャンディスタイル N07
¥ 8482
[ホグロフス] タイトエクストラスモール Tight X-Small
¥ 8481
スポーツ・アウトドア用バックパック ドイター コンパクト 8 Jr グリーンカリー×アークティック D3612021-2336 2021年モ
¥ 8476
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/sand
¥ 8474
キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)
¥ 8474
落札価格8490円
522 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！