『キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 23時 16分に出品され04月04日 23時 16分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

[キャラバン] リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)



【商品説明】

・タテ55cmxヨコ55cmxマチ24cm

・ファスナーで横幅の調節可能(開けると11cm広がる)

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・収納可能サイズ: 41-50L

・外ポケット(タテ41cmxヨコ26cmxマチ15cm)取り外し可

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 210DNリップストップナイロン

・重量:970g

CMR-X0051J8160

【サイズ】

高さ : 7.79 cm

横幅 : 43.79 cm

奥行 : 51.79 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。