『Anker Soundcore Liberty Air 2（ワイヤレス イヤホン）完全ワイヤレス / Bluetooth5.0 / ワイヤレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 03分に出品され03月24日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Anker Soundcore Liberty Air 2（ワイヤレス イヤホン）完全ワイヤレス / Bluetooth5.0 / ワイヤレ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8490円
91 入札履歴
終了
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