『メルコエアテック 【AT-175FNSD5】外壁用（ステンレス製／鋼板製） 深形フード（ワイド水切タイプ） 網 適用パイプ175mm [送料込]【純正品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 27分に出品され03月31日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 防火設備該当品（第01EG021号） 網部脱着可 175・200タイプはネジ固定仕様（市販ネジ） 色調：シルバーメタリ