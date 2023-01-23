『セフティー3 高密度防草シート 玄 耐候性約3年 幅1m×長さ50m【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 40分に出品され03月30日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,490円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セフティー3 高密度防草シート 玄 耐候性約3年 幅1m×長さ50m
【商品説明】
・サイズ:幅1m×高さ50m
・仕様:5%UV入
・材質:ポリプロピレン
・用途:庭・駐車場・空き地の雑草対策
・耐候性:約3年
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 5.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8490円
502 入札履歴
終了
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