『パピー プリンセスアニー 毛糸 合太 520 ブラック 系 40g 約112m 10玉セット 10000031【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 18時 09分に出品され04月20日 18時 09分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パピー プリンセスアニー 毛糸 合太 520 ブラック 系 40g 約112m 10玉セット 10000031
【商品説明】
・サイズ:40g 約112m 10玉セット
・仕様:毛糸
・使用針:棒針5~7号、かぎ針5/0~7/0号
・品番:-
・標準ゲージ:21~22目、28~29段
・素材:ウール(防縮加工)100%
・色・柄:Col.520
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 29.90 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8489円
170 入札履歴
終了
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