『パピー プリンセスアニー 毛糸 合太 520 ブラック 系 40g 約112m 10玉セット 10000031【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 18時 09分に出品され04月20日 18時 09分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パピー プリンセスアニー 毛糸 合太 520 ブラック 系 40g 約112m 10玉セット 10000031



【商品説明】

・サイズ:40g 約112m 10玉セット

・仕様:毛糸

・使用針:棒針5~7号、かぎ針5/0~7/0号

・品番:-

・標準ゲージ:21~22目、28~29段

・素材:ウール(防縮加工)100%

・色・柄:Col.520



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 29.90 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。