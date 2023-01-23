『ライクイット (like-it) ペダル式ゴミ箱 分別スイングステーション ワイド 木目調パネル ブラウン 35L 日本製 BWP-11BS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 39分に出品され03月19日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライクイット (like-it) ペダル式ゴミ箱 分別スイングステーション ワイド 木目調パネル ブラウン 35L 日本製 BWP-11BSWS 引出し分別ペール 大容量 多分別 ダストボックス
【商品カテゴリ】
ゴミ箱、ダストボックス
【商品説明】
・サイズ:約W255×D500×H700mm
・スイングパネルサイズ:約W225×D15(厚み)×H87mm
・引出し内寸:上段/約W217×D437×H207mm、ペダル引出し/約W217×D330×H197~285mm
・引出し内部のフックに袋を引っ掛けて、分別可能
・本体重量:約4.8kg
・生産国:日本
・素材・材質:本体・引出し・天板/ポリプロピレン、スイングパネル・ペダル/ABS樹脂
【サイズ】
高さ : 28.00 cm
横幅 : 47.60 cm
奥行 : 79.20 cm
重量 : 5.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8489円
499 入札履歴
終了
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