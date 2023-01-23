抱っこ紐　おんぶ紐　x型　ベビースリング ベビーキャリア 乳幼児 新生児 ベビー 子守帯 スリング　プリント 通気性が良い 長さ調節可能 授乳カバー 軽量【2025年の人気アイテム】

商品情報

抱っこ紐 おんぶ紐 x型 ベビースリング ベビーキャリア 乳幼児 新生児 ベビー 子守帯 スリング プリント 通気性が良い 長さ調節可能 授乳カバー 軽量

状態：新品

カラー：色は画像にてご判断下さい

素材：コットン

サイズ：フリーサイズ(画像にてご判断下さい)

※ご注意:

※入荷時期により生地の色味、光沢感など若干違いが出る場合も御座いますが、不良品とは異なりますので、予めご了承頂けますようお願い致します。

※PC環境 や光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます。

※モデル写真に使用されているアクセサリーと小物は別途記載が無い限り付属いたしません。

※商品に不良があった場合は、商品到着から3日以内にご連絡いただければご返金交換対応させて頂きます。