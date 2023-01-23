『モズ トートバッグ 軽量 A4 B4 大容量 通勤 バッグ PC収納 ビジネストート ナイロン レディース 09A / ZZCI-09L グ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 03時 09分に出品され04月23日 03時 09分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ トートバッグ 軽量 A4 B4 大容量 通勤 バッグ PC収納 ビジネストート ナイロン レディース 09A / ZZCI-09L グ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・ポケットの数:8(外側5/内側3)
・メイン素材: 素材：[本体]ナイロン(ツイル生地)、[付属パーツ]合成皮革・フェイクレザー
・全長 タテ33cmxヨコ44cmxマチ13cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 44.70 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8488円
640 入札履歴
終了
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