『[リー] ショルダーバッグ sonic 軽量 ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 47分に出品され03月24日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品紹介タウンやストリート、セレクトショップでも大人気で世代を問わず多くの方に支持されているブランド「リー」から、カジュアルスタイルになじみやすい軽量ポリエステルとレザー調合皮が絶妙にマッチしたバイカラーデザインのシリーズが登場。金属調のファスナーを採用し高級感をプラス。メインの開口部はダブルファスナーになっているから開け閉めがしやすく使い心地も快適。その他にも普段よく使う小物をしまっておけるファスナーポケットも付いているなど機能性抜群です。デザインも秀逸で、随所にレザー調合皮を使用することで大人っぽさをプラスし、デイリーに使えるアイテムです。 ブランド紹介ジーンズ業界に革命を起こし続けてきたLee(リー)は1889年にヘンリー・デヴィット・リー氏により米国カンザスに誕生
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落札価格8488円
415 入札履歴
終了
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