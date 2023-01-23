[リー] ショルダーバッグ sonic 軽量 ネイビー【年末の贈り物】

商品情報

商品紹介タウンやストリート、セレクトショップでも大人気で世代を問わず多くの方に支持されているブランド「リー」から、カジュアルスタイルになじみやすい軽量ポリエステルとレザー調合皮が絶妙にマッチしたバイカラーデザインのシリーズが登場。金属調のファスナーを採用し高級感をプラス。メインの開口部はダブルファスナーになっているから開け閉めがしやすく使い心地も快適。その他にも普段よく使う小物をしまっておけるファスナーポケットも付いているなど機能性抜群です。デザインも秀逸で、随所にレザー調合皮を使用することで大人っぽさをプラスし、デイリーに使えるアイテムです。 ブランド紹介ジーンズ業界に革命を起こし続けてきたLee(リー)は1889年にヘンリー・デヴィット・リー氏により米国カンザスに誕生