『山善 レンジ台 (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き 組立品 ブラッ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 00時 16分に出品され03月23日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 レンジ台 (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き 組立品 ブラッ
【商品説明】
・お客様組立品 (組立時間約30-40分)
・付属品：S字フック4個
・内寸：小型冷蔵庫対応 （幅54.5×奥行40?）
・品質:国内の第三者機関において、ＪＩＳ基準に基づいた試験に合格済み
・本体サイズ：幅59.5×奥行41.5×高さ180cm
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 97.00 cm
重量 : 16.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8488円
660 入札履歴
終了
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