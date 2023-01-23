『山善 レンジ台 (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き 組立品 ブラッ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 00時 16分に出品され03月23日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 レンジ台 (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き 組立品 ブラッ



【商品説明】

・お客様組立品 (組立時間約30-40分)

・付属品：S字フック4個

・内寸：小型冷蔵庫対応 （幅54.5×奥行40?）

・品質:国内の第三者機関において、ＪＩＳ基準に基づいた試験に合格済み

・本体サイズ：幅59.5×奥行41.5×高さ180cm



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 97.00 cm

重量 : 16.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。