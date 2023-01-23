『ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット/マイク付き / 2020年モデル オレンジ WI-SP510 D【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 07時 49分に出品され03月11日 07時 49分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット/マイク付き / 2020年モデル オレンジ WI-SP510 D



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。