『ピジョン 抱っこ紐 caboo carrier カブー キャリア オーガニックデニムストライプ 0か月~【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 41分に出品され03月19日 21時 41分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピジョン 抱っこ紐 caboo carrier カブー キャリア オーガニックデニムストライプ 0か月~



【商品説明】

・[対象] 0ヶ月 ~ 12ヶ月

・[製造国] トルコ

・親子の距離をぐっと近づける抱っこ紐



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ ピジョン

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