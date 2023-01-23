『ピジョン 抱っこ紐 caboo carrier カブー キャリア オーガニックデニムストライプ 0か月~【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 41分に出品され03月19日 21時 41分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピジョン 抱っこ紐 caboo carrier カブー キャリア オーガニックデニムストライプ 0か月~
【商品説明】
・[対象] 0ヶ月 ~ 12ヶ月
・[製造国] トルコ
・親子の距離をぐっと近づける抱っこ紐
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8488円
108 入札履歴
終了
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