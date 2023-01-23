『日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII ミルキー 専用ワイドパネル Mサイズ 6ヶ月~24ヶ月対象【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 18時 15分に出品され03月06日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII ミルキー 専用ワイドパネル Mサイズ 6ヶ月~24ヶ月対象



【商品説明】

・お手持ちのゲイトが幅広ゲイトに早変わり

・スマートゲイトII・スマートゲイトIIプラス専用パネルMサイズ

・壁の幅木をさけて設置できます

・広い間口のお助けパネル、ワイドにガード！

・本体＋48cmまで拡張、取り付け幅は91～139cm



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 61.00 cm

奥行 : 88.00 cm

重量 : 4.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。