『日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII ミルキー 専用ワイドパネル Mサイズ 6ヶ月~24ヶ月対象【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 18時 15分に出品され03月06日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本育児 ベビーゲート スマートゲイトII ミルキー 専用ワイドパネル Mサイズ 6ヶ月~24ヶ月対象
【商品説明】
・お手持ちのゲイトが幅広ゲイトに早変わり
・スマートゲイトII・スマートゲイトIIプラス専用パネルMサイズ
・壁の幅木をさけて設置できます
・広い間口のお助けパネル、ワイドにガード！
・本体＋48cmまで拡張、取り付け幅は91～139cm
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 61.00 cm
奥行 : 88.00 cm
重量 : 4.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
日本育児 ベビーゲート スマートゲイト II 専用ワイドパネル Mサイズ 6ヶ月~24ヶ月対象 スマートゲイト2に接続して拡張するワイドパネ
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落札価格8488円
508 入札履歴
終了
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